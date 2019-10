Bruno Fernandes deixa pergunta a Miguel Silva: "Achas que chegaste a tocar?"

Jogador do Sporting mostra hematoma.

No ultimo domingo, durante o jogo do Sporting frente ao Vitória de Guimarães, Bruno Fernandes e Miguel Silva protagonizaram um lance que deixou o capitão dos leões a pedir grande penalidade por falta do guarda-redes dos vimaranenses aos 47 minutos.

No entanto, Artur Soares Dias recorreu ao VAR e decidiu não marcar grande penalidade.

Esta segunda-feira, Bruno Fernandes recorreu às redes sociais para mostrar como ficou na sequência do lance.

“Achas que chegaste a tocar?”, questionou o médio na imagem onde mostra um hematoma no olho esquerdo e onde identificou Miguel Silva.

Recorde-se que o Sporting venceu o Guimarães por 3-1.