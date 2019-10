Vídeo mostra Ben Affleck embriagado em festa

Ben Affleck tem um passado complicado com a bebida. Desde 2001 até 2018, o ator foi submetido a tratamentos e esteve internado mais de três vezes em centros de reabilitação. Este sábado, Aflleck foi visto novamente alcoolizado, depois de ter marcado presença no evento UNICEF Masquerade Ball, em West Hollywood.

Um vídeo partilhado pelo Entertainment Tonight mostra o ator visivelmente embriagado, a tropeçar e com dificuldade em andar, depois de ter tirado uma fotografia com uma fã. Affleck encontrava-se em recuperação há mais de um ano.

”A sobriedade é difícil para qualquer um que luta contra o vício. O Ben tem sido honesto quanto à sua reabilitação e vai vivendo-a dia-a-dia”, declarou uma fonte próxima do ator que sublinhou que Affleck “ nunca disse que não ia ter uma recaída”.

No dia seguinte à festa, o ator foi visto a visitar Jessica Garner, a ex-mulher, com quem tem três filhos. Questionado pelos paparazzi, Affleck admitiu o erro mas sublinhou que não vai deixar a noite de sábado fazê-lo “cair”. “Bem, vocês sabem, acontece”, disse, enquanto encolhia os ombros. “Eu caí, mas não vou deixar que isso me atrapalhe. Muito obrigado, pessoal”, declarou.