Homem detido no Cazaquistão depois de ter espancado filha de 18 meses até à morte

Um homem britânico foi preso no Cazaquistão, depois de ter espancado a sua filha de 18 meses até à morte, no Hotel Intercontinental, na cidade de Almaty. Segundo os media locais, o suspeito espancou a menina no quarto de hotel, na manhã de quinta-feira. Os funcionários do hotel dizem ter ouvido a mãe da criança gritar e pedir ajuda no corredor, por volta das 07h00, citando a TV Astana.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que está em contacto com a polícia do Cazaquistão depois de o homem ter sido detido em Almaty. Um porta-voz do Departamento da Polícia local, citado pelo Huffington Post, disse que o tribunal decidiu deter o homem durante dois meses, devido ao sucedido.

O homem é “suspeito de cometer um crime presente nos termos do parágrafo 3 da parte 2 do artigo 99 – o assassinato de uma pessoa que se sabe estar num estado desamparado, e de estar envolvido no sequestro de uma pessoa e/ou na tomada de reféns".

Aliya Dauletova, a diretora do departamento de vendas e marketing do hotel, explicou que os funcionários do hotel forneceram os primeiros socorros à criança, antes dos serviços de urgência chegaram ao local. Depois, “a ambulância prestou cuidados à criança, restabeleceu o pulso e a pressão. A menina foi hospitalizada no hospital mais próximo".

Apesar dos esforços da equipa médica, a menina acabou por morrer no hospital. Vai ser ainda realizada uma autópsia para establecer a causa exata da morte da criança.