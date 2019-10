Bank Millennium. Lucro subiu 15%

O Bank Millennium registou um resultado líquido de 200 milhões de zlótis (46,6 milhões de euros) no terceiro trimestre, mais 15% face a igual período do ano passado. A instituição financeira disse ainda que, nos primeiros nove meses de 2019, o resultado líquido atingiu 534 milhões de zlótis (124,3 milhões de euros), com um impacto líquido de custos e provisões relacionados com a aquisição do Euro Bank de 124 milhões de zlótis (28,9 milhões de euros).

O BCP disse também que a provisão inicial para devolução das comissões de créditos pessoais reembolsados antecipadamente, após decisão do Tribunal de Justiça da UE é de 12,3 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP, que detém uma participação de 50,1% do banco polaco, informou ainda que os proveitos operacionais do Bank Millennium aumentaram 25% em termos homólogos, dos quais 12,3% são referentes a crescimento orgânico e que a margem financeira aumentou 30%, em termos homólogos (13%, excluindo o Euro Bank).