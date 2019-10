Bebé de 16 meses morre em acidente de viação

A criança foi a quarta vítima em acidentes de viação no arquipélago dos Açores, registados este domingo.

Um bebé de 16 meses morreu, este domingo, vítima de um acidente de viação na freguesia de Fenais da Luz, em Ponta Delgada. Um homem de 25 anos e uma mulher de 27 ficaram gravemente feridos no mesmo acidente, segundo uma nota enviada, esta segunda-feira, pelo Comando Regional dos Açores da PSP.

Também na ilha de São Miguel, na freguesia da Ribeirinha, na Ribeira Grande, um acidente de viação provocou a morte de outras três pessoas. As mulheres tinham 46 e 20 anos e o homem 26 anos.

O acidente “consistiu no despiste e subsequente queda num viaduto de um veículo ligeiro de passageiros, ficando submerso no interior de um poço”. Segundo a autoridade, “ambas as situações foram comunicadas ao DIAP dos Açores e encontram-se a ser investigadas pela brigada de investigação de acidentes de viação da Esquadra de Trânsito de Ponta Delgada".