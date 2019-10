Mulher ateou fogo ao companheiro após discussão em Mafra

Depois do crime, mulher colocou-se em fuga.

Uma mulher, de 40 anos, foi detida pela GNR, pela prática do crime de violência doméstica, em Mafra.

De acordo com um comunicado daquela força de segurança, a mulher regou o companheiro, de 41 anos, com álcool etílico e ateou-lhe fogo, na sequência de uma discussão.

Os factos remontam ao passado dia 20 de outubro. O homem acabou por sofrer "queimaduras extensivas na face, tórax e membros inferiores" e foi transportado de urgência para uma unidade hospitalar.

A mulher colocou-se em fuga após cometer o crime e foi detida, no cumprimento de um mandado de detenção, no concelho de Beja, no passado dia 24.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa-Oeste-Sintra, a mulher ficou em prisão preventiva e está proibida de contactar com a vítima.