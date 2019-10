Impresa com lucro de 2,9 milhões até setembro

No entanto, no terceiro trimestre registou perdas de 547 mil euros, ainda assim uma melhoria face aos prejuízos de 1,07 milhões de euros registados no terceiro trimestre do ano passado.

O grupo Impresa registou um lucro de 2,9 milhões de euros até setembro, um aumento de 1,5 milhões de euros face a igual período do ano passado. No entanto, no terceiro trimestre registou perdas de 547 mil euros, ainda assim uma melhoria face aos prejuízos de 1,07 milhões de euros registados no terceiro trimestre do ano passado.

As receitas totais atingiram 130 milhões, uma subida de 4%, relativamente ao volume de negócios do primeiros nove meses de 2018. Para este valor contribuiu um aumento nas receitas de publicidade (+5,4%) e de IVR’s - chamadas de valor acrescentado – (+94,2%).

Em julho de 2019, a SIC concluiu a emissão de um empréstimo obrigacionista no valor de 51 M€ com o objetivo de aumentar a maturidade média da sua dívida.

Os custos operacionais do grupo, por seu turno, cresceram 2,5%, cifrando-se em 115,2 milhões de euros, impulsionados pela aposta na grelha da SIC generalista e pelo aumento da atividade em IVR.

Nos primeiros nove meses do ano o EBITDA avançou 17,7%, para os 14,76 milhões de euros, tendo o EBITDA ajustado de indemnizações aumentado 12,8%, para 15,2 milhões.

A dívida líquida remunerada diminuiu em 10,5 milhões de euros face ao final de setembro de 2018, situando-se em 179,1 milhões de euros.