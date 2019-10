Autoridades procuram homem que caiu ao mar em Peniche

Não se sabe por que o homem estaria no local considerado perigoso.

Um homem desapareceu no mar em Peniche, no distrito de Leiria, após ter caído à água na zona do cabo Carvoeiro, esta segunda-feira. Estão a decorrer buscas para o encontrar, confirmou o comandante da capitania local à agência Lusa.

O alerta para as autoridades foi dado pelas 15h30. O homem, cujas razões para estar naquele local perigoso ainda estão por apurar, caiu ao mar, tendo sido levado por uma onda, explicou a mesma fonte.

Após o alerta, a capitania pediu meios para efetuar as buscas, que entretanto foram iniciadas, no mar com uma lancha da Polícia Marítima, e em terra pelos bombeiros e pela PSP.

O responsável adiantou que foi também acionado um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, que pelas 16h20 estava a caminho de Peniche.