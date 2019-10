Diogo Carmona quebra silêncio após acidente com comboio

Diogo Carmona encontra-se internado no hospital, depois de ter sido colhido por um comboio, na linha de Cascais, em São João do Estoril. O ator, que teve de amputar o pé direito, usou as redes sociais, esta segunda-feira, para agradecer o apoio que tem recebido.

“Obrigada por todas mensagens! Estou a melhorar no Hospital. Agradecia que os mídia não espalhassem informação falsa”, escreveu numa publicação partilhada no Instagram.

Recorde-se que o ator, que ficou conhecido pela sua interpretação em Floribela, voltou a ter destaque há cerca de um ano, depois de alegar ter sido enganado pela mãe e pelos avós que, supostamente terão utilizado todo o dinheiro que ganhou nos trabalhos televisivos que fez ao longo dos anos.

A família negou sempre as alegações de Diogo e a mãe chegou mesmo a dizer, durante um programa de Júlia Pinheiro, na SIC, que o filho tinha sido “diagnosticado com problemas de saúde”.

Sobre esse assunto, Diogo Carmona confirmou que esteve realmente internado duas vezes devido a problemas psicológicos, mas garantiu que o último diagnóstico feito concluiu que não sofre de qualquer transtorno mental.