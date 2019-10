Lili Caneças celebra Dia da Terceira Idade com partilha no Instagram

No dia mundial da 3a idade, não podia deixar de dizer que a idade é um estado de espírito, com todos os problemas, doenças, tragédias, pelas quais já passei, aos 75 anos continuo a gostar muito da vida, e vou seguir o exemplo da @iris.apfel que aos 98 anos é uma mulher ativa empreendedora e para a qual #adaywithoutfunisawastedday e que #lessisbore ,se Deus quiser vou lá chegar e sempre vos dar dicas para me acompanharem no meu caminho, basicamente, cuidado com a alimentação, exercício físico 8 horas de sono e darem importância ao que realmente é importante... Meus queridos Instamigos, como a Íris Apfel vamos chegar à 4a idade... LoveU All❤️ Foto by Abel Dias

