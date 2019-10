Desemprego está desencadear protestos nos países árabes, diz o FMI

A tensão política contribui ainda para menores taxas de crescimento, juntamente com as tensões comerciais e a volatilidade do preço do petróleo, entre outros fatores.

O desemprego e o fraco crescimento económico estão a estimular a tensão social nos países árabes, desencadeando protestos no Médio Oriente e no norte de África, segundo um relatório do Fundo Monetário Internacional publicado esta segunda-feira.

A tensão política contribui ainda para menores taxas de crescimento, juntamente com as tensões comerciais e a volatilidade do preço do petróleo, entre outros fatores.