Marinha portuguesa ajuda no resgate de 15 migrantes

A Marinha anunciou, esta segunda-feira, que resgatou 15 migrantes no sul de Espanha. Após uma missão em Itália, o Navio da República Portuguesa (NRP) Viana do Castelo, que, “que, por se encontrar a navegar numa zona próxima ao Norte de África e ao Sul do continente europeu, foi considerada de interesse”, esclarece a força militar, em comunicado.

Após ter identificado 15 pessoas a bordo de um “bote pneumático”, o navio entrou em contacto com a agência Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira). Segundo mesmo comunicado, O NRP permaneceu junto do bote, “acompanhado e garantido a segurança de todos os elementos”, até que os migrantes embarcaram num navio francês da Frontex.