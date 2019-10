Juiz proíbe assistente de estar no interrogatório de Sócrates

O juiz Ivo Rosa decidiu ontem contrariar a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de permitir a presença na sala de audiências da jornalista do i e do SOL Felícia Cabrita – assistente no caso Marquês. O magistrado impediu assim que a assistente estivesse presente no interrogatório de José Sócrates, invocando que a decisão do tribunal superior ainda não tinha transitado em julgado.

Os juízes da Relação de Lisboa deixaram claro que não há fundamento para banir da sala a assistente, como decidiu no início da instrução o magistrado.

A jornalista decidiu, por isso, apresentar um requerimento no qual afirma que o acórdão já transitou em julgado, ou seja, já é uma decisão definitiva, e acrescenta: “Mas, mesmo que por mera hipótese o acórdão não tenha transitado em julgado, o certo é que o mesmo não é passível de recurso, sendo partes no mesmo somente a Assistente e o Ministério Público”.