Treinador de atletismo detido por abuso sexual em Lisboa

Três homens foram detidos, esta terça-feira, acusados de abuso sexual. Entre eles, está um treinador de atletismo. De acordo com a Polícia Judiciária, o homem de 70 anos terá cometido os crimes quando se encontrava a sós com várias meninas de 13 e 14 anos, no ano de 2018, na Área Metropolitana de Lisboa, citando um comunicado da PJ. Após o primeiro interrogatório judicial, o homem ficou proibido de treinar menores de 18 anos.

Além do treinador, foram detidos mais dois homens, suspeitos de abuso sexual. Um dos homens tem 20 anos e foi detido através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo. O suspeito é acusado de ter abusado sexualmente de uma menina de 12 anos. Depois de ter conhecido a vítima, o homem "veio a arrendar um quarto, numa habitação, onde consumava os crimes", de acordo com as autoridades. O detido ficou em prisão preventiva.

A terceira detenção ocorreu na região Centro, onde o suspeito foi acusado de abusar sexualmente de um menino de 13 anos, "num contexto de proximidade familiar". Depois do primeiro interrogatório, foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.