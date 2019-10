VMER do INEM de Guimarães 16 anos sem falhar um turno

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, mantém-se há 16 anos consecutivos sem falhar um único turno completo, de médico e de enfermeiro, constituindo uma referência para o Instituto Nacional de Emergência Médica e todos os profissionais que a vêm integrando.

Esta semana, já no próximo domingo, a VMER do INEM de Guimarães completará o seu 16º aniversário, contabilizado mais de 28 mil ocorrências, muitas delas com mais de uma vítima em simultâneo, que consegue com um quadro apenas de cerca de 20 médicos e de 20 enfermeiros, mas nenhum com exclusividade, trabalhando no Hospital de Guimarães.

“Uma taxa de operacionalidade de 100 por cento nestes 16 anos, sem nunca ter ficado um único turno inoperacional por falta de tripulação, médico e enfermeiro”, é dos motivos de orgulho dos seus coordenadores, o médico Ricardo Moreira e o enfermeiro Raul Marques.

“A VMER é um veículo de intervenção pré-hospitalar que é constituído por uma equipa, médico e enfermeiro, com a formação específica em assistência pré-hospitalar ministrada pelo INEM”, como explicou Ricardo Moreira, enquanto acompanhávamos o seu trabalho.

O médico refere ainda que a VMR “tem por objetivo o transporte rápido dessa equipa ao local onde se encontra o doente, dispondo de um equipamento para o suporte avançado de vida, para situações do foro médico ou traumatológico, prestando socorro no local de ocorrência e caso se justifique, também o transporte assistido das vítimas para o hospital”.

Por sua vez, Raul Marques, o coordenador dos enfermeiros da VMER do INEM explica que “a viatura apenas é acionada em situações cujos critérios assim o justifiquem, atuando na dependência direta do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), ou seja, é ele que define se há ou não necessidade da equipa se dirigir para o local da ocorrência, por ser assim, a VMER é sempre ativada através do número europeu de socorro, o 112”.

A área de atuação da VMER de Guimarães assenta predominantemente nos concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto, operando também em áreas limítrofes de Felgueiras, Famalicão, Santo Tirso e Celorico de Basto, trabalhando igualmente em complementaridade às VMER de Famalicão, Braga, Barcelos, Penafiel e Vila Real, deslocando-se onde for necessário, sempre, 24 horas por dia, 365 dias por ano.