Idoso atinge mulher e filha com navalha em Terras de Bouro

Um idoso foi detido esta terça-feira e acusado pelo Ministério Público de dois crimes de tentativa de homicídio agravado e posse de arma proibida, avançou o Correio da Manhã.

O homem de 77 anos terá atingido com uma navalha a mãe e a filha, de 88 e 60 anos respetivamente, depois de uma discussão sobre uma habitação.

O arguido terá atingido as vítimas no peito, costas, mão e antebraço esquerdo, depois de ter visto as mulheres fechar o portão da habitação, em Vilar da Veiga, Terras de Bouro. Quando se apercebeu que pessoas estavam perto do local, o homem fugiu do local.

O Ministério Público diz que o arguido não deve inimputável, pois sofre de uma anomalia psíquica e pede que lhe seja aplicada uma medida de segurança em vez de uma pena de prisão.