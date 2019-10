Estado Islâmico nomeia novo líder

Depois da morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação liderada pelas forças militares norte-americanas, no sábado passado, o grupo terrorista já nomeou um novo cabecilha: Abdullah Qardash, conhecido como ‘Destruidor’ e ‘Professor’, segundo o Amaq, a revista de propaganda do Estado Islâmico.

O antigo oficial das forças de Saddam Hussein era quem comandava e planeava as operações diárias do Daesh desde agosto, apesar do grupo ser liderado por al-Baghdadi.

"Baghdadi era um testa-de-ferro. Não estava envolvido nas operações no dia-a-dia. Tudo o que Baghdadi dizia era sim ou não. Nenhum planeamento”, afirmou um analista do grupo terrorista à revista Newsweek, acrescentando ainda que, na sua opinião, desde que Baghdadi foi ferido, num ataque americano, em 2017, abandonou a chefia do grupo.

De acordo com Fadhel Abo Ragheef, um antigo analista de segurança do governo iraquiano, em declarações ao The Times em agosto, Baghdadi tinha dado cada vez mais poder a Qardash nos últimos meses, preparando-o para um dia vir a assumir a liderança do grupo,

Qardash é descrito como um homem cruel, autoritário, estratega e muito respeitado entre os membros do Estado Islâmico, de acordo com a imprensa internacional.