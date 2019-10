Atraso de dois minutos do Flamengo pode valer suspensão de Jorge Jesus na final da Libertadores

Em causa está o atraso da equipa no regresso à segunda parte da partida frente ao Grêmio.

Jorge Jesus pode falhar a final da Taça dos Libertadores, contra o River Plate, em Santiago do Chile, devido a um atraso de dois minutos. O Flamengo atrasou-se no regresso à segunda parte da partida frente ao Grêmio, jogo da meia-final da competição, e o técnico português pode agora ser punido com um jogo de suspensão.

De acordo com a notícia avançada pela Globo, o árbitro da partida, Patrício Lostau, indicou no relatório que o Flamengo regressou para a segunda parte do jogo dois minutos depois da hora marcada. Assim, o intervalo durou 17 minutos, ao invés de 15.

Desta forma, a CONMEBOL – Confederação Sul – Americana de Futebol -, organismo responsável pela competição, vai analisar o caso. Segundo o código disciplinar da tutela, a responsabilidade deste tipo de infração pode ser atribuída ao treinador da equipa e punida com um jogo de suspensão.

Contudo, o castigo pode ser apenas uma advertência por escrito, já que é a primeira vez que este tipo de situação acontece.