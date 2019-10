Jennifer Aniston assume que elenco de Friends "está a trabalhar em algo"

As declarações foram feitas no programa de Ellen DeGeneres

Jennifer Aniston acabou com os rumores sobre estar a ser filmado um 'reboot' (regresso) da série Friends. No programa de Ellen DeGeneres, a eterna Rachel Green desmentiu o 'reebot' mas assumiu que o grupo está a trabalhar em algo, deixando assim os fãs dá série dos anos 90 curiosos.

"Tipo um 'reboot'? Não. Nós adorariamos que algo acontecesse, mas ainda não sabemos o que esse algo vai ser, então estamos a tentar. É verdade, estamos mesmo a trabalhar em algo", admitiu Aniston.

Ellen insistiu com a atriz para tentar compreender o que se passa na cabeça do elenco de Friends e mencionou que acredita que venha aí "um grande filme" mas esta não cedeu à pressão da apresentadora e disse que preferia não mencionar mais nada, visto não querer "enganar as pessoas".

Quando Jennifer Aniston lançou a sua conta oficial de instagram, a sua primeira publicação foi uma fotografia com Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmerr, o que aumentou os rumores de que o elenco estava a preparar-se para voltar ao pequeno ecrã, no entanto, Jennifer diz que se tratou de um encontro entre amigos que estavam "cheios de saudades" e que "estavam no mesmo local do mundo".