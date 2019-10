Orçamento do Estado vai ser entregue a 15 de dezembro, confirmou Marcelo

Chefe de Estado vai ouvir restantes partidos ainda “antes do fim do ano”.

O Presidente da República anunciou esta terça-feira que irá receber os partidos políticos sobre o Orçamento do Estado para 2020, depois de o Governo apresentar a proposta no Parlamento, o acontecerá até 15 de dezembro, como o jornal i já tinha adiantado na semana passada.

"O Governo já anunciou que vai apresentar até ao dia 15 de dezembro" a proposta de Orçamento do Estado para 2020, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da visita Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa

“Portanto, logo a seguir, ainda antes do fim do ano, eu receberei os partidos políticos, como lhes prometi, e os parceiros sociais, para os ouvir sobre o Orçamento, que depois será votado - e provavelmente a votação irá concluir-se no próximo ano", acrescentou.

Marcelo sublinhou que esta ‘agenda’ já tinha sido acertada com as diferentes forças políticas aquando dos encontros em Belém, após os resultados das eleições legislativas de 6 de outubro.

"O que eu disse aos partidos, quando os recebi para a indigitação do primeiro-ministro, foi que os iria receber logo que o Governo apresentasse a sua proposta de Orçamento", frisou.