Ator de Sobrenatural detido e acusado de agressão

O protagonista da série Sobrenatural Jared Padalecki foi preso, em Austin, no Texas. De acordo com declarações da polícia de Austin ao BuzzFeed, o ator envolveu-se numa luta com dois funcionários, num bar de que é proprietário, depois de uma discussão.

Um vídeo obtido pelo TMZ mostra o ator a agarrar um homem, perto da entrada do bar e depois a soltá-lo e a colocar as mãos no ar, aparentemente embriagado. Outras imagens gravadas dentro do bar mostram Padalecki a falar com os agentes da autoridade e com dificuldade em manter-se em pé.

O ator enfrenta agora duas acusações de agressão e uma acusação de embriaguez na via pública, que é proibido nos Estados Unidos.