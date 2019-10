Rainha Isabel II tem funcionária para calçar antes de si todos os sapatos novos

A rainha Isabel II tem uma funcionária para calçar todos os seus sapatos antes de a monarca os utilizar. O objetivo é que o calçado se adapte aos pés e fique mais confortável.

Foi através do livro ‘The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe’, que a assistente pessoal da monarca britânica, Angela Kelly, revelou a curiosidade.

“Como tem sido amplamente mencionado na imprensa, há um funcionário que usa os sapatos de Sua Majestade para garantir que estão confortáveis e que ela está sempre pronta. E sim, sou eu essa pessoa”, revelou.

“A rainha tem muito pouco tempo para si mesma e não tem tempo para experimentar os próprios sapatos, e como usamos o mesmo tamanho, faz mais sentido assim”, acrescentou.

No mesmo livro, a assistente pessoal de Isabel II faz várias revelações sobre a rainha.