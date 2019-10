Filha de cantor country morre com dois anos

A filha do cantor Ned LeDoux morreu no passado dia 20 de outubro. A informação foi avançada através da página oficial do artista no Facebook, este domingo. De acordo com a nota, a menina de dois anos morreu "depois de se engasgar num trágico acidente em casa".

Segundo a revista People, a família tinha revelado no primeiro comunicado que os paramédicos foram chamados ao local, no entanto, os esforços da equipa médica não foram suficientes para salvar a menina.

Há apenas seis semanas, o cantor tinha utilizada a sua conta de Instagram para dar os parabéns à menina, por esta ter completado dois anos. "A família LeDoux agradece o amor e apoio e pede privacidade neste momento", apelam no comunicado.