Chefes de equipa de urgência do Garcia de Orta avançam com pedido de ajuda para a Ordem

Os chefes de equipa de Urgência Geral do Hospital Garcia de Orta, em Almada, pediram ajuda à Ordem dos Médicos, através de uma carta, avança a SIC Notícias, esta terça-feira.

Segundo a estação televisiva, os médicos consideram que as urgências daquela unidade hospitalar não têm condições para garantir a segurança no tratamento dos doentes e a qualidade do atendimento. Pedem a emissão de um parecer e uma mediação efetiva para a melhoria da prestação de cuidados.

Os clínicos referem ainda que "não houve sinais de recuo nem de melhoria", embora tenha sido apresentada uma demissão coletiva de chefes de urgência e de terem deixado clara a indisponibilidade perante mais horas extraordinárias.

Na mesma carta, os médicos sublinham ainda estar no limite da capacidade de resposta.