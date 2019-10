Carolina Deslandes partilha momento emocionante em que o filho disse 'mãe' pela primeira vez | Vídeo

Carolina Deslandes utilizou as redes sociais, esta terça-feira, para partilhar com os seus seguidores um vídeo emocionante. A cantora revelou que Santiago, o seu filho mais velho, que sofre de uma perturbação do espetro do autismo, disse pela primeira vez a palavra ‘mãe’.

“Dia 25 de outubro de 2019 ouvi chamar mãe e achei que o teu irmão tinha acordado. Quando fui ver, ele estava a dormir ainda. Chamaste outra vez. E outra vez. Foi o dia mais feliz da minha vida a seguir ao dia do vosso nascimento. Agora é repetir até me esgotares o nome”, escreveu a artista, na legenda do vídeo onde o menino de três anos diz várias vezes ‘mãe’.

Recorde-se que no passado mês de setembro, Carolina revelou, num longo desabafo, que o filho sofria de autismo. Num texto emotivo, a cantora realçou a forma como o filho, mesmo sem falar, se conseguia expressar de forma bonita.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente são ainda pais de Benjamim, de dois anos, e Guilherme, de 10 meses.