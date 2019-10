Daniel Oliveira quebra silêncio após comentário de Joana Latino sobre 'cocaínados' na SIC

Enquanto comentava uma discussão entre Sara Sampaio e a atriz Jameela Jamil, no Twitter, a jornalista acabou por dizer uma frase que rapidamente se tornou viral.

Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, comentou as últimas declarações polémicas de Joana Latino durante o programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC Caras.

Enquanto comentava uma discussão entre Sara Sampaio e a atriz Jameela Jamil, no Twitter, a jornalista acabou por dizer uma frase que rapidamente se tornou viral. “'Cocaínados’ andam para aí aos pontapés, basta andarmos pelos corredores da SIC”, disse.

Daniel Oliveira desvalorizou as declarações de Joana Latino e defende que foi algo que a jornalista não pretendia dizer.

“A Joana é um espírito livre que, muitas vezes, diz mais rápido aquilo que pensa e isso não tem qualquer adesão com a realidade, penso que a própria tem consciência disso”, começou dizer aos jornalistas, à margem do visionamento do primeiro episódio da nova novela da estação de Paço de Arcos, “Terra Brava”.

“Quando se está durante uma hora e meia todos os dias a falar sobre tudo, há sempre tendência para dizer coisas que não se querem dizer, que não se diriam se se pensasse melhor sobre isso e, tal como já aconteceram excessos de outros comentadores nesse e noutros programas, aí foi mais um fator de cansaço”, acrescentou.

“Não creio que haja [‘cocaínados’] nos corredores. Acho que ela usou uma formulação que acho que a própria não diria hoje se tivesse pensado um pouco sobre isso”, rematou.