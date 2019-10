Festa de Halloween na Califórnia termina com três mortos e nove feridos

As vítimas pareciam estar nos seus vinte anos, de acordo com o porta-voz da polícia de Long Beach.

Três pessoas foram mortas e nove ficaram feridas, devido a um tiroteio numa festa de Halloween, numa casa em Long Beach, na Califórnia, segundo a CBS. As três vítimas mortais são homens e os feridos foram transportados para os hospitais da região.

O alerta foi dado ás 22h44 locais (05h44 em Lisboa), O porta-voz da polícia de Long Beach, Jake Heflin, afirma ter chegado a uma "cena cheia de caos" e que as vítimas pareciam estar nos seus vinte anos.

Um dos jovens que estava no local, Martin, disse ao Long Beach Post ter ouvido mais de 20 tiros, quando passava junto à casa. "Eu só ouvia pop, pop, pop, um monte de pops", disse. Martin disse ainda ter visto um carro a acelarar e a passar por ele, depois de ter ouvido os disparos.

Até ao momento, as autoridades não detiveram ninguém, sendo que os principais suspeitos do crime conseguiram escapar do local.