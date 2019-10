Decote de Georgina não deixou ninguém indiferente

A namorada de Cristiano Ronaldo publicou recentemente uma fotografia ousada nas stories do Instagram, para dar as boas noites aos seguidores.

Georgina Rodriguez está com um look azul escuro com um decote grande, que mereceu muitos comentários de vários dos seus 14 milhões de fãs no Instagram.

A manequim parece empenhada na sua faceta de influencer, promovendo marcas através de posts e fotografia, como foi o caso com esta imagem, onde surge a informação de que o vestido é de uma determinada marca britânica.

O site Influencer Marketing Hub avaliou o potencial da namorada de CR7 e estima que cada publicação no Instagram valha entre 4 mil e 7,3 mil euros.