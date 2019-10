Diogo Carmona emocionado com mensagem recebida após acidente

Ator foi surpreendido com mensagem especial.

Diogo Carmona encontra-se internado no hospital, depois de ter sido colhido por um comboio, na linha de Cascais, em São João do Estoril. O ator, que teve de amputar o pé direito, usou as redes sociais, para agradecer uma mensagem de apoio que recebeu e que o deixou emocionado.

Shane O’Neill, skater profissional, enviou uma mensagem ao jovem ator, depois de uma amiga de Diogo lhe contar o que aconteceu.

“Como estás, Diogo? A tua amiga Catarina enviou-me uma mensagem por causa daquilo que aconteceu, espero que estejas bem e que as coisas comecem a melhorar. Não imagino o que tens passado. Muito amor”, escreveu na mensagem que enviou através do Instagram.

Diogo agradeceu a surpresa e mostrou-se surpreendido com o carinho do skater australiano.

“Não podia estar mais agradecido! És o melhor! Isto não pode ser verdade”, escreveu.

Recorde-se que o ator é fã de skate.

Veja a fotogaleria.