Funcionário de hotel despedido depois de pedir a Emma Thompson para tirar uma selfie

Um funcionário da cadeia de hotéis Brown’s foi despedido depois de ter pedido a Emma Thompson para tirar uma selfie com a atriz.

A situação ocorreu no sábado passado, quando a atriz, conhecida pelo seu papel de Nanny McPhee estava a jantar com amigos no restaurante de um dos hotéis e foi abordada pelo empregado que lhe pediu para tirar uma fotografia. Thompson recusou, dizendo que não queria estar a incomodar os amigos que estavam a jantar consigo.

De acordo com o Sunday Times, a gerência do restaurante despediu o funcionário, visto considerar que a sua atitude foi contra o protocolo da empresa. Quando a atriz descobriu que o homem tinha perdido o seu emprego, a atriz entrou em contacto com o hotel, na tentativa de o estabelecimento voltar a recontratar o funcionário.

O hotel lançou um comunicado depois do sucedido a dizer que “zela pelo bem-estar dos empregados e dos hóspedes”, nunca mencionando se o funcionário tinha ou não voltado a ser contratado.