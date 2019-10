Ed Sheeran é a celebridade mais rica do Reino Unido com menos de 30 anos

Ed Sheeran lidera a lista dos artistas britânicos mais ricos com menos de 30 anos em 2019. O cantor, que tem uma fortuna avaliada em 170 milhões de libras, cerca de 197 milhões de euros, ocupa assim o lugar que até então pertencia a Adele.

A revista Heat foi a responsável pela publicação da lista, onde surgem músicos, atores e personalidades televisivas do Reino Unido.

Segundo a imprensa britânica, a fortuna de Ed Sheeran quase que duplicou desde 2017, ano em que lançou os singles “Castle on the hill”, ‘Shape of you” e “Perfect”. Além do sucesso da digressão ‘Divide’, que durou dois anos e meio com 258 concertos, o artista foi ainda o autor de sucessos de outros cantores, como a música “I don’t care” de Justin Bieber, e outros êxitos de Rita Ora e dos One Direction.

Ed Sheeran já vendeu mais de 150 milhões de discos em todo o mundo.

No entanto, o artista só conseguiu o primeiro lugar porque Adele ficou fora da corrida, uma vez que a cantora celebrou 31 anos em maio deste ano.

Atrás de Ed Sheeran está o ator Daniel Radcliffe em segundo lugar. A estrela de Harry Potter tem uma fortuna avaliada em 90 milhões de libras, cerca de 104 milhões de euros.

O pódio fica completo com Harry Styles. O cantor tem uma fortuna de 64 milhões de libras, o equivalente a mais de 74 milhões de euros.