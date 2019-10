Derrocada deixa pessoas soterradas na Madeira

Os Bombeiros Voluntários de Santana estão a caminho do local

Uma derrocada no Caldeirão Verde, em Santana, ocorreu esta tarde. Pelo menos, duas pessoas estarão soterradas, avançou o Diário de Notícias da Madeira. De acordo com o Jornal da Madeira, as pessoas estão vivas.

Os Bombeiros Voluntários de Santana estavam a caminho do local às 14h10. De acordo com declarações de uma fonte dos bombeiros ao Observador, às 14h45 ainda não tinham chegado nenhuma equipa de operacionais ao local.

Um helicóptero está a caminho para localizar a zona onde ocorreu a derrocada.

em atualização