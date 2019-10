DHL desafia empresas portuguesas a apresentarem soluções inovadoras

A segunda edição dos Prémios DHL Green & Digital Innovation convida as empresas a apresentarem soluções inovadoras e sustentáveis na área da logística. A DHL Supply Chain Iberia, subsidiária da empresa de logística líder mundial DHL, vai distinguir as propostas que mais se adequam à logística 4.0 e as empresas portuguesas, com presença em Espanha, também são convidadas a participar.

O objetivo é reconhecer os serviços, produtos e projetos de inovação que apostem na sustentabilidade do setor da logística, a sua robotização através da digitalização e que tenham uma aplicação prática e direta nos operadores logísticos ou empresas que gerem internamente as atividades de armazenamento, transporte e distribuição em Espanha.

As empresas que se poderão candidatar até 5 de novembro poderão fazê-lo em duas categorias: sustentabilidade e inovação.

Os vencedores serão conhecidos, em Madrid, num evento que ocorre a 26 de novembro.