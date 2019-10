Doze migrantes encontrados em camião frigorífico na Bélgica

Foi o motorista do camião que deu o alerta às autoridades.

Na terça-feira à noite, 12 migrantes foram encontrados dentro de um camião frigorifico, numa autoestrada em Oud-Turnhout, na província de Antuérpia, na Bélgica.

Foi o motorista do camião que deu o alerta às autoridades. “Ontem à noite recebemos uma ligação de um motorista de camiões, que suspeitava que havia pessoas dentro do camião, perto do município de Oud-Turnhout. Quando chegamos ao local encontrámos 12 homens adultos. 11 são de origem síria e um é sudanês ”, disse Sarah Frederickx, da Polícia Federal, citando o VRT NWS.

Os homens encontram-se bem de saúde e foram transferidos para o Departamento de Imigração.