Jogadores da Académica recusam-se a treinar

Os jogadores da Académica recusaram-se a treinar, esta quarta-feira de manhã, como forma de protesto contra as atuais condições de trabalho, avançou o Record.

O plantel orientado por César Peixoto queixa-se da falta de condições do relvado da academia e falta de material no departamento médico. Inicialmente, os jogadores recusaram qualquer forma de treino, mas acabaram por fazer trabalho de ginásio.

Já esta tarde, o clube divulgou um comunicado a negar a recusa da equipa em realizar o treino.

"A equipa profissional da Académica treinou de forma normal, cumprindo a sessão de trabalho no Ginásio da Academia. Reiteramos que, em momento algum, foi equacionada qualquer recusa em treinar por parte do plantel", lê-se no texto publicado no Facebook.





Sublinhe-se que o clube de Coimbra defronta em casa o Varzim no domingo.