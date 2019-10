Operação de Marcelo concluída "com sucesso"

A operação de Marcelo Rebelo de Sousa já terminou e foi concluída “com sucesso”, informou, esta quarta-feira, a Presidência da República, que partilhou um comunicado do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.

O Presidente da República deverá retomar à “atividade normal no próximo fim de semana”.

"Na sequência de informação previamente divulgada, o Senhor Presidente da República realizou recentemente exames diagnósticos que sugeriram a necessidade de realização de um cateterismo cardíaco, que realizou hoje na Unidade de Intervenção Cardiovascular do Hospital de Santa Cruz. No exame confirmou-se a existência de obstruções coronárias importantes que foram tratadas no mesmo procedimento, com sucesso e sem complicações. Prevê-se uma recuperação total em prazo muito curto, com retoma da atividade normal no próximo fim de semana", informa a unidade hospitalar.

Recorde-se que o chefe de Estado foi submetido a uma intervenção cirúrgica, esta quarta-feira, devido ao problema cardíaco, confirmado recentemente. O cateterismo cardíaco, intervenção a que Marcelo Rebelo de Sousa foi submetido, é um procedimento invasivo que consiste na colocação de um cateter, que é introduzido numa artéria periférica para chegar ao coração.