Idosos recriam chegada de Joacine e de assessor à Assembleia da República

Publicação mereceu o elogio de vários utilizadores. "LIVRE será sempre quem se despe de medos e se veste com vontade de viver cada dia melhor que o outro. Bem hajam", dizia um dos comentários.

A Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga já é conhecida pelas suas iniciativas com humor e, desta vez, decidiu recriar a chegada da deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, e do seu assessor, Rafael Esteves Martins, à Assembleia da República.

A imagem, partilhada nas redes sociais, mostra dois utentes daquela instituição com um ‘look’ muito semelhante ao usado pela deputada e pelo seu assessor.

“A D. Maria Helena e o Sr. Manuel mudaram de visual desde que foram a Lisboa!!!!!! Onde se terão inspirado??????”, questionam na legenda da imagem.

“Queremos mais assessores assim”, “livres”, “rir é o melhor remédio” e “felicidade sem idade”, foram as hashtags escolhidas pela Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga para a publicação.

Em apenas três horas, a partilha já tinha mais de 400 ‘gostos’ e dezenas de comentários a elogiar a criatividade e o humor da entidade e dos utentes.