Marítimo-FC Porto. Dragão empata nos Barreiros

Golo do dragão só chegou aos 85'

O FC Porto empatou a uma bola diante do Marítimo, esta noite, no Estádio dos Barreiros, referente à nona jornada da Liga portuguesa.

Franck-Yves Bambock abriu o marcador aos 11 minutos, colocando a equipa da casa em vantagem. Só na segunda metade, e já na reta final do encontro, o dragão conseguiu a igualdade, num lance que mereceu vários protestos por parte do plantel madeirense.

Aos 85 minutos, na sequência de um canto, Soares cabeceou, a bola bateu nas costas de Pepe e entrou na baliza de Amir. O VAR confirmou o lance depois de o Marítimo ter reclamado falta sobre o guarda-redes.

Com este resultado o FC Porto ocupa a liderança isolada da Liga portuguesa, com 22 pontos, mas pode ser já ultrapassado pelo Benfica. Na Luz, os encarnados vão vencendo o Portimonense e a confirmar-se este triunfo, a águia passará a somar 24 pontos, garantindo o primeiro lugar na tabela, com mais dois que os dragões.

O Famalicão também está a instantes de receber o Gil Vicente (a partir das 21horas) e em caso de vitória pode igualar os atuais 22 ponntos do FC Porto.