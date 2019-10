União Europeia.Lisboa é a capital mais velha

Lisboa, a capital mais velha

Segundo dados do gabinete de estatísticas comunitário, o Eurostat, Lisboa tinha um índice de dependência de idosos de 41,4% em 2017, o que significa que era a capital mais velha da União Europeia.

Itália e Malta são as que se seguem

Lisboa é seguida de perto pelas capitais de Itália e de Malta. Comparando a população idosa com a população em idade ativa, Roma tinha um rácio de 36,4%, enquanto Valeta tinha um rácio de 33,5%.

Acima da média europeia

Os 41,4% de índice de dependência de idosos registados em Portugal colocam-se acima da média da União Europeia, que está fixada nos 33%.

Outro lado da moeda

No sentido contrário a Lisboa surge Bruxelas (Bélgica), como a capital da União Europeia com maior índice de dependência de jovens (40,2%), ou seja, a capital mais jovem. Também Paris (França) e Dublin (Irlanda) surgem no topo da lista das capitais mais jovens.