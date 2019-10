PSP e menino protagonizam momento emocionante durante a Corrida Montepio Juntos por uma Causa

Durante a segunda ou terceira corrida da manhã, “depois de passarem os miúdos da frente, todos observámos que em último, com as lágrimas a correrem-lhe do rosto, vinha o pequeno Lourenço Mendonça”, conta Pedro Rodrigues, autor do texto.

A Polícia de Segurança Pública partilhou uma história emocionante na sua página oficial de Facebook. A situação relatada ocorreu no domingo passado, durante a 7.ª Edição da Corrida Montepio Juntos por uma Causa, cujas inscrições reverteram a favor da Comunidade Vida e Paz, que recebeu 35 mil euros.

Durante a segunda ou terceira corrida da manhã, “depois de passarem os miúdos da frente, todos observámos que em último, com as lágrimas a correrem-lhe do rosto, vinha o pequeno Lourenço Mendonça”, conta Pedro Rodrigues, o autor do texto, numa nota já eliminada do Facebook. "Não sabemos se a tristeza vinha do último lugar em que se encontrava naquele momento, do esforço, ou de outra razão que assistem a estas idades", acrescenta.

"A passagem do pequeno Lourenço, com as lágrimas no rosto, era uma alfinetada no coração de cada um de nós que estava a assistir", logo, o Chefe Arlindo Lourenço, o PSP responsável pelo controlo de trânsito antes do inicio das corridas “na sua imponente moto, num jeito rezingão e refilão” emocionou-se com a situação e decidiu intervir e apoiar o menor.

“Vimos o pequeno Lourenço, na sua corrida, acompanhado de um lado pelo Chefe Lourenço também em passo de corrida e com um sorriso no rosto, e do outro por uma das animadores Miriam Rebelo, qual guarda de honra de um pequeno grande campeão", explica o texto, referindo que o momento “encheu o coração” dos agentes.