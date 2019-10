Em dois anos adolescente foi violada por professor, polícia, advogado e ginecologista

O Ministério Público de Kosovo acusou seis homens, entre os quais um professor do ensino secundário, um polícia, um advogado e um ginecologista, de violarem uma adolescente.

O caso foi revelado pelo site de investigação online Insajderi, em fevereiro deste ano. Os abusos sexuais começaram quando a jovem tinha 16 anos e ocorreram durante dois anos – 2017 e 2018 - com regularidade. A jovem chegou mesmo a engravidar e foi obrigada a abortar.

Tudo começou quando a jovem se envolveu sexualmente com o seu professor, que lhe disse que iria casar com ela em 2017. Quando descobriu que o homem era casado, a jovem decidiu denunciá-lo às autoridades.

O polícia com quem a adolescente falou, ameaçou-a e disse que iria contar aos seus pais que esta mantinha um relacionamento com o professor. Caso a jovem não quisesse que os progenitores soubessem da situação deveria encontrar-se com ele num hotel, quatro vezes por semana. A adolescente acabou por acatar o pedido, tendo sido violada diversas vezes pelo agente. Acabou mesmo por engravidar em janeiro de 2018, e o homem obrigou-a a abortar, levando-a para a capital do Kosovo, Pristina.

Ao chegar a Pristina, a adolescente foi violada novamente pelo ginecologista que lhe realizou o aborto e mais tarde por um advogado designado para o caso.

Sobre os outros dois suspeitos não foram partilhados dados.

A história da jovem está a chocar o país e gerou um grande debate público sobre a figura da mulher em Kosovo, que é considerado um país muito conservador. O Presidente do país disse que este caso era “trágico e monstruoso”, citando o El Mundo.