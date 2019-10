" Agora é simples, mãos à obra", disse António Costa aos jornalistas à saída do hemiciclo.

O programa de Governo foi, esta quinta-feira, aprovado, na Assembleia da República. Nenhum partido da oopisição apresentou uma moção de rejeição, o que automaticamente levou à aprovação do documento.

O debate, que aconteceu durante o dia de ontem e se prolongou na manhã desta quinta-feira, terminou com a intervenção do ministro Augusto Santos Silva, em representação do Governo.

Em atualização