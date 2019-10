Manuel Salgado reconduzido na liderança da SRU da Câmara de Lisboa

Manuel Salgado, ex-vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, foi esta quinta-feira reconduzido como presidente da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) – empresa municipal para a realização de grandes obras na cidade. O arquiteto foi eleito com nove fotos a favor e oito contra.

A votação para a reeleição de Salgado aconteceu ao final desta manhã, depois de ter sido adiada várias vezes.

Embora a votação seja secreta, CDS-PP, PCP, BE e PSD, à exceção da vereadora Teresa Leal Coelho, já tinham tornado público que iriam votar contra a recondução de Salgado. O executivo da Câmara de Lisboa tem oito vereadores eleitos pelo PS, quatro eleitos pelo CDS-PP, dois vereadores do PSD, dois eleitos pela CDU (coligação PCP/PEV) e um vereador do BE.

Recorde-se que o arquiteto assumiu a liderança da empresa há um ano por estar à frente do pelouro do Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais. No entanto, ao deixar o cargo, foi necessário votar a sua continuidade, apoiada por Medina.

A vereadora do PSD Teresa Leal Coelho já tinha anunciado que iria votar favoravelmente a proposta. O outro vereador do PSD, João Pedro Costa, votou contra a proposta, tendo apresentado uma declaração de voto.