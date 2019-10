Pitbull ataca criança de quatro anos até à morte

Mãe atacou animal com uma faca para tentar salvar o filho, mas em vão.

Um cão, de raça pitbull, matou um menino de quatro anos, esta terça-feira à noite, na residência da família, no Estado norte-americano do Michigan.

De acordo com fonte policial, citada pela imprensa local, as autoridades foram chamadas a responder à emergência e, quando chegaram ao local, o animal ainda estava a atacar a criança. A polícia só conseguiu que o cão deixasse a criança, depois de o imobilizar com recurso a ‘tasers’.

A criança ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos graves que sofreu.

A mãe do menino também sofreu ferimentos. A mulher ainda tentou salvar a criança do ataque com uma faca, mas em vão. Terá sido a irmã, de 14 anos, a ligar para o número de emergência.

O animal, que tinha 60 quilos, era de um amigo e estava ao cuidado da família. Devido aos ferimentos que também sofreu foi eutanasiado.

A polícia está a investigar o caso.