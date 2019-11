PSD. Montenegro lança site de candidatura

Candidato à presidência do PSD lançou esta sexta-feira o site de candidatura e apresenta-se a votos porque quer “liderar hoje o PSD e amanhã liderar o Governo de Portugal”.

O antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, lançou esta sexta-feira o site de candidatura à liderança do PSD: luismontenegro.pt.

Numa mensagem de apresentação aos militantes, o candidato e adversário de Rui Rio diz que pretende “liderar hoje o PSD e amanhã liderar o Governo de Portugal”.

Luís Montenegro, que anunciou a disponibilidade de candidatura três dias depois das eleições legislativas, explica o que o motiva: “uma Força grande que vem de dentro do PSD, dos seus militantes, dos seus simpatizantes, dos seus votantes, dos seus autarcas, de todos aqueles que têm acreditado ao longo dos anos na nossa mensagem política e no nosso trabalho”, escreve no referido texto.

O candidato acrescenta ainda que quer contribuir para “um Portugal mais próspero, um Portugal mais justo, um Portugal mais equilibrado e sobretudo um Portugal onde todos tenham uma oportunidade”.

No site, surgem já os apoios oficiais de Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças, de José Matos Correia, ex-vice-presidente do Parlamento e de Pedro Duarte, o rosto do programa e da moção de Luís Montenegro.

As eleições diretas serão marcadas em conselho nacional no dia 8 de novembro, em Bragança.