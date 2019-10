Sporting vence Paços de Ferreira por 2-1

O Estádio da Capital do Móvel recebeu, esta quinta-feira, o Sporting.

O Sporting venceu, esta quinta-feira, o Paços de Ferreira, por 2-1. Depois da derrota em Alverca para a Taça de Portugal, Silas parece ter encaminhado os leões num bom caminho e o triunfo conseguido esta noite tornou-se a terceira vitória consecutiva para o Sporting.

Luiz Phellype inaugurou o marcador aos 11 minutos e Douglas Tanque empatou ao minuto 74. Mas foi Bruno Fernandes quem decidiu o resultado do jogo e, aos 79 minutos, uma grande penalidade marcada pelo capitão deu a vitória ao Sporting.

O clube está agora no quarto lugar da tabela, a cinco pontos do pódio, onde está o Famalicão. Com cinco pontos o Paços de Ferreira mantém-se em 17.º e penúltimo lugar.