Web Summit esgotada a três dias do início do evento

Através de uma nota divulgada esta sexta-feira, a organização da Web Summit informou que já não há bilhetes disponíveis para o evento deste ano, que arranca na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro.

O comunicado informa que o número de participantes "superou as projeções para a edição deste ano" e que "o número de startup e de parceiros excedeu as expectativas para este ano" em cerca de 20%".

Ao todo o evento vai contar com a presença de duas mil startup, sendo que inicialmente a expetativa da organização não ia além das 1800 startup.

"2019 foi o ano em que o espaço para as 'startup' esgotou mais rapidamente, no dia 14 de outubro, duas semanas mais cedo do que no ano passado, e três semanas antes da data do evento", lê-se no comunicado disponibilizado pela Web Summit.