Mulher encontrada em casa morta com pitão enrolada ao pescoço

Uma mulher foi encontrada morta numa casa que pertence ao chefe da polícia de Oxford, Indiana, Estados Unidos. No local estavam ainda outras 140 cobras.

Quando as autoridades chegaram ao local, a mulher estava morta com uma pitão enrolada ao pescoço. De acordo com Don Munson, o chefe da polícia, 20 das 140 cobras pertenciam a Laura Hurst, a mulher que foi encontrada morta e que frequentemente ia a casa de Don para visitar as suas 20 cobras.

“Ela parece ter sido estrangulada pela cobra”, disse o porta-voz da polícia estadual do Indiana, Kim Riley, que, no entanto, referiu que tal informação ainda não pode ser confirmada uma vez que as autoridades terão de aguardar pela autópsia.