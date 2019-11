GNR anuncia mais de 20 detenções por todo o país

A GNR (Guarda Nacional Republicana) revelou, em comunicado, ter efetuado 21 detenções entre as 20 horas de sexta-feira e as 8 horas deste sábado, num conjunto de operações por todo o país que resultaram ainda na apreensão de 35 doses de droga (20 de haxixe e 15 de canábis) e de uma arma.

O organismo explica que as detenções se deveram a condução sob o efeito de álcool (dez), condução sem carta (quatro), tráfico de droga (duas) e posse de arma proibida (também duas). No que respeita à atividade de fiscalização rodoviária, a GNR detetou um total de 380 infrações: 97 por excesso de velocidade, 20 relacionadas com iluminação e sinalização, 16 relacionadas com tacógrafos, 13 por falta de inspeção periódica obrigatória, nove por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, seis por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, cinco relacionadas com pneus, três por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e duas por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei. Registaram-se ainda 39 acidentes, dos quais resultaram um ferido grave e 19 feridos ligeiros.

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) teve uma sexta-feira agitada. O Comando Metropolitano da PSP explicou ter procedido à detenção de 24 pessoas em cinco operações policiais realizadas entre a meia-noite e as 23h59 de sexta-feira (três por condução sem carta, quatro por condução sob o efeito de álcool, uma por tráfico de droga, cinco por roubo, quatro por cumprimento de mandado de detenção, três por furto, uma por desobediência e três por outros crimes), registando ainda a apreensão de 14 doses de haxixe e de uma arma branca. Houve ainda registo de 34 acidentes de trânsito, dos quais resultaram 16 feridos leves.