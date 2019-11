Depressão Amélia afeta Portugal durante o fim de semana

São esperados ventos com rajadas de 90 km/h a partir desta tarde, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A depressão Amélia irá originar precipitação e intensificação de vento durante este fim de semana, na zona litoral Norte e Centro e nas terras altas, devido à aproximação e passagem de um sistema frontal associado à depressão pelo país.

Os efeitos deverarão durar até ao início da próxima semana. São esperados ventos com rajadas de 90 km/h a partir desta tarde, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O impacto não deverá ser significativo, no entanto o vento e o estado do mar vão ser afetados e já foi emitido um alerta amarelo para a zona a norte do Cabo Raso, para domingo, dia 3 de novembro.